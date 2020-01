“Quesito troppo manipolativo”: la Consulta boccia il referendum. La rabbia di Salvini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per la Consulta il quesito della Lega è posto in maniera manipolatoria, ma per Salvini il pronunciamento è “la difesa del vecchio sistema”. Ultima Oa – Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La … L'articolo “Quesito troppo manipolativo”: la Consulta boccia il referendum. La rabbia di Salvini NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

squalotigre77 : RT @marckuck: @ilsensocritico Due ragioni: un quesito troppo manipolativo e disomogeneo (3800 vocaboli) e non immediatamente applicativo, c… - HeideVecchio : RT @jimmomo: Ecco il dispositivo infernale messo su dalla Corte: se autoapplicativo, il quesito è manipolativo; se non è manipolativo, non… - MAJO64 : RT @jimmomo: Ecco il dispositivo infernale messo su dalla Corte: se autoapplicativo, il quesito è manipolativo; se non è manipolativo, non… -