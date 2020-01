Percassi difende Gasperini, Commisso risponde: “Non ricordi le offese a Dalbert e Chiesa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al termine di Fiorentina-Atalanta il tecnico Gasperini se l'è presa con i tifosi viola che lo avevano offeso e a quei tifosi ha risposto per le rime. Il presidente della Fiorentina Commisso è sceso in campo, difendendo la propria tifoseria ricordando anche alcuni sgradevoli episodi del recente passato, accaduti nelle ultime partite contro l'Atalanta. Percassi invece ha dato il suo appoggio a Gasperini: "La partita andava sospesa per quegli insulti, il tecnico ha fatto bene a rispondere". Leggi la notizia su fanpage

