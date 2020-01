Milano, accerchiarono e minacciarono vigili del fuoco a Capodanno: nove indagati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono tutti giovani gli indagati per l’aggressione ai vigili del fuoco a Capodanno in via Gola a Milano. Le accuse sono concorso in incendio, resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e interruzione di pubblico servizio. Gli indagati sono nove, di cui tre minorenni. Giovedì mattina sono stati perquisiti dalla polizia. Per gli investigatori si tratta “teppisti” senza legami con ambienti eversivi o antagonisti. Da parte della Procura milanese e degli investigatori con l’operazione si è voluto dare una “risposta immediata a gesti inaccettabili e intollerabili“. Nell’indagine del capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili e del pubblico ministero Paola Pirotta viene contestato anche il furto delle chiavi di un mezzo, un’azione con cui i giovani hanno impedito ai pompieri di spegnere l’incendio che era stato appiccato a un cumulo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

