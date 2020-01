Lieve scossa di terremoto avvertita in Puglia [DATI e MAPPE] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo ML 2.2 si è verificato a 4 km ovest da Alberobello (BA) alle 06:00:48, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato Lievemente avvertito nei Comuni vicini all’epicentro, in provincia di Brindisi e di Taranto.L'articolo Lieve scossa di terremoto avvertita in Puglia DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

