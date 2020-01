Le previsioni meteo di venerdì 17 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 17 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, peggiora dalla sera a partire dal settore occidentale. Ampi soleggiamenti al Centro, giornata all’insegna del bel tempo al Sud. Le previsioni meteo di venerdì 17 gennaio – Cielo in prevalenza sereno su quasi tutte le regioni italiane, con possibili addensamenti che interesseranno il Nord dalla sera e la Tosca e l’Umbria per quanto riguarda il settore centrale. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, peggiora dalla sera sul settore occidentale Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Peggiora dalla sera a partire dal settore occidentale. Le temperature faranno registrare un sensibile aumento con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Bel tempo sulle regioni ... Leggi la notizia su newsmondo

