Laura Boldrini: «Odiatori non mi fate più paura» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «La scaricherei subito sulla statale, magari fa un po’ di cassa extra». Questa è solo una delle squallide risposte apparse il 31 gennaio 2014 sotto al quesito lanciato dal blog di Beppe Grillo: «Cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina»? Un fatto ormai lontano nel tempo e probabilmente sottovalutato dai più ma che in realtà ha sdoganata una comunicazione politica divenuta oggi sempre più violenta, e segnato l’inizio della persecuzione social dell’allora presidente della Camera, Laura Boldrini. A raccontare nel dettaglio quanto accadde in quel periodo e come ancora oggi le donne siano spesso oggetto quotidiano di insulti a sfondo sessuale ci ha pensato il suo responsabile della comunicazione, Flavio Alivernini, nel libro La grande nemica edito da People, dalle cui pagine, come sottolinea la stessa Boldrini, emerge «un modus operandi diffuso che mira a intimidire le ... Leggi la notizia su vanityfair

