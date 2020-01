Interrotto il funerale dello zio di Pupo: vanno al cimitero ma la tomba non c'è (Di giovedì 16 gennaio 2020) Hanno celebrato il funerale in chiesa ma una volta pronti per raggiungere il cimitero sono stati avvisati che la fossa dove seppellire a terra il loro caro defunto non era stata scavata. È successo a Ponticino, nel comune di Pergine Laterina, in provincia di Arezzo. L’anziano deceduto era lo zio di primo grado del cantante Pupo. Scompiglio e incredulità tra i circa cento parenti al funerale.La ditta incaricata delle tumulazioni, riferisce il “Corriere di Arezzo”, non ha ricevuto la comunicazione dal Comune e così quando il carro funebre stava per muovere verso il camposanto, i familiari del defunto sono stati avvisati del singolare disguido. La tomba non era stata preparata.“Un fatto grave. Siamo molto dispiaciuti. Ho chiesto una relazione per capire cosa sia successo e ricostruire di chi siano le responsabilità”, ha detto il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

