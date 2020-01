Inter, subito test atletici per i nuovi acquisti: è il "protocollo Conte" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tecnico nerazzurro non vuole perdere tempo nella corsa per lo Scudetto e pretende che chi arriva alla Pinetina sia da subito in condizione, pronto a sostenere i suoi ritmi e a inserirsi da subito nel gruppo. Leggi la notizia su foxsports

Inter : ?? | ROOOOOOMEEEELUUUUUUUUUU! 23 secondi di gioco e l'Inter va in vantaggio! ?? Retropassaggio errato di Oliva, ne… - AlfredoPedulla : #Eriksen da subito: l’#Inter prepara offerta da 15 milioni! Il #Tottenham circondato. E intanto può arrivare presto… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… -