Entra in servizio la balena dei cieli. Airbus lancia il Beluga XL (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Bernasconi È lungo 63 metri e largo 8. Si tratta dell'aereo cargo con la più grande sezione trasversale di stiva esistente al mondo. Altri 5 prenderanno servizio tra il 2020 e il 2023 È Entrata in servizio la balena dei cieli. Il Beluga XL, l'ultimo arrivato tra gli aerei cargo di Airbus, ha iniziato a volare. E, grazie al suo contributo, il gruppo può contare su una capacità di trasporto aggiuntiva del 30%, riuscendo così a supportare l'aumento continuo della produzione degli aeromobili commericiali. A renderlo noto è stato lo stesso gruppo Airbus, riferendo anche che lo scorso 9 gennaio il Beluga XL ha effettuato il suo primo volo operativo. Si tratta del primo velivolo delle 6 balene dei cieli, che inizieranno a lavorare insieme ai Beluga ST. Gli altri aerei entreranno in servizio tra il 2020 e il 2023. Il Beluga XL era stato lanciato nel novembre del 2014 e, ... Leggi la notizia su ilgiornale

