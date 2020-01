CorSport: per Rrahmani visite mediche la prossima settimana, Amrabat in stand-by (Di giovedì 16 gennaio 2020) Manca solo la firma al contratto, per Amir Rrahmani. Il Corriere dello Sport scrive che la settimana prossima effettuerà le visite mediche ma di fatto l’accordo è già chiuso. Ci vuole ancora del tempo, invece, per Amrabat. Scrive il quotidiano sportivo: “su Amir Rrahmani non c’è nient’altro da aggiungere, soltanto la firma sul contratto (dodici milioni più bonus) e le visite mediche, che potrebbero essere effettuate ad inizio della prossima settimana; e ad Amrabat, ch’è già stato detto, nulla verrà aggiunto: il Napoli ha presentato la propria offerta al Verona (quindici, con incentivi) e poi ha atteso che il calciatore e i suoi procuratori decidessero: per ora è melina, forse perché per chiunque c’è ancora un bel po’ di tempo. Ma in certi casi neanche troppo: non conviene starsene a palleggiare esageratamente”. L'articolo CorSport: per Rrahmani visite mediche la ... Leggi la notizia su ilnapolista

