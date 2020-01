Arriva la pioggia in Australia e porta sollievo: "Un aiuto contro gli incendi" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La pioggia è finalmente Arrivata in alcune regioni dell’Australia, afflitte da mesi da drammatici incendi boschivi, e ci si aspetta che più pioggia aiuti i vigili del fuoco impegnati in una lotta titanica. Gli incendi, senza precedenti per portata e durata, hanno già provocato 28 morti, mentre gli scienziati stimano che siano stati uccisi più di un miliardo di animali.Aggravata dal riscaldamento globale, questa crisi stagionale degli incendi boschivi è stata alimentata da un clima particolarmente caldo negli ultimi mesi dalla virtuale assenza di precipitazioni significative.Le “buone piogge” si sono verificate giovedì mattina nello stato del Nuovo Galles del Sud (nell’Australia sud-orientale), dove ci sono gli incendi più grandi. “È un sollievo per i vigili del fuoco che lavorano nel New South ... Leggi la notizia su huffingtonpost

