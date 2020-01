Adriana Volpe al GF Vip rivela: “Giancarlo Magalli non mi voleva più!” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli: “Me ne ha fatte tantissime” Un po’ tutti si aspettavano questo momento: Adriana Volpe, in vena di fare confidenze a Barbara Alberti, è tornata a parlare di Giancarlo Magalli, facendo delle interessanti rivelazioni che ovviamente hanno creato un nuovo polverone mediatico. Cosa ha detto? La concorrente del GF Vip 2020, dopo aver attaccato ieri sera la Rai, ha anche spiegato alla scrittrice i motivi per cui ha dei rapporti così tanto tesi con Giancarlo Magalli: “Qualcuno potrebbe non essersene accorto, ma negli anni ne ha fatte tantissime…Con lui ho lavorato 7/8 anni…Sono stata l’unica a durare così tanto al suo fianco…” Ma Adriana Volpe non si è fermata certo a queste dichiarazioni. Difatti la Alberti le ha chiesto perchè allora ha deciso di tenerla così tanto ... Leggi la notizia su lanostratv

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - VanityFairIt : «Diventare madre non è stato facile per tanti motivi. Fino al 2012 firmavo un contratto in cui c'era scritto che, i… -