Sparizione Luigi Favoloso, la telefonata alla d'Urso: "Sta bene, è all'estero" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Francesca Galici Luigi Mario Favoloso non è in pericolo, il ragazzo si è fatto vivo dopo 18 giorni di assenza con una telefonata alla redazione di Pomeriggio5 e ha dichiarato di trovarsi all'estero, dove vorrebbe nascondersi ancora per un po' Luigi Mario Favoloso sta bene. L'ex fidanzato di Nina Moric, dopo 18 giorni di silenzio totale, si è fatto vivo e ha rassicurato quanti negli ultimi giorni hanno temuto per la sua salute. A darne la notizia è stata Barbara d'Urso, che durante Pomeriggio5 ha riferito di una telefonata durata circa 30 minuti con Luigi Mario Favoloso avvenuta quest'oggi alle 16.20 circa, a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. "Ci ha telefonato da una scheda non italiana, è stata una telefonata durata circa mezz'ora. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia, è all'estero. Ci anche detto esattamente in che nazione è ma ci ha pregato di non ... Leggi la notizia su ilgiornale

