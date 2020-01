Snowpiercer: il nuovo traileer svela la data di uscita della serie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Snowpiercer, la nuova serie di TNT, ha ora una data di uscita e un trailer che regala qualche scena inedita degli episodi. Snowpiercer ha ora un nuovo trailer e una data prevista per il debutto sugli schermi di TNT: domenica 31 maggio. Il video mostra qualche dettaglio della vita sul treno in continuo movimento e non mancano le scene d'azione e alcune immagini delle diverse classi sociali esistenti all'interno della particolare arca. Lo show ha come protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs e le riprese della seconda stagione di Snowpiercer sono già in corso, nonostante la serie debba ancora arrivare sul piccolo schermo. Il pilot di Snowpiercer è stato diretto da Scott Derrickson, già dietro la macchina da presa del film Marvel ... Leggi la notizia su movieplayer

