Shilton: “Maradona il più grande ma non lo rispetto. Con la Var niente mano de Dios” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In tempi di Var la “mano di dio” sarebbe morta in un monitor, altro che leggenda. Ma nel 1986 la storia s’è fatta in diretta, senza replay in campo: Maradona batte Shilton con un pugnetto alzato sulla testa, prima di ribatterlo dopo aver saltato l’intera Inghilterra in dribbling. Quel quarto di finale dei Mondiali in Messico vinto dall’Argentina è rimasto nelle foto, nei documentari, e nella carriera di Peter Shilton. E lui non solo non l’ha dimenticato – figurarsi – ma tiene il punto da più di 30 anni. “Quel gol è ricordato per le ragioni sbagliate – dice in una lunga intervista al Guardian – Io feci tutto il possibile, e la famosa foto mostra che ero più vicino alla palla che alla sua testa. Ecco perché lui colpì la palla col pugno, perché non ci sarebbe arrivato. C’è sempre gente che dice: ‘Oh, ti ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

