Serie A, Milan-SPAL 1-0. La Fiorentina ai quarti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. In programma anche Milan-SPAL. ROMA – Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Nuova giornata ricca di emozioni con tre sfide in programma: apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. Milan-SPAL alle 18. Coppa Italia, i risultati di 15 gennaio 2020 Di seguito il resoconto completo delle sfide di Coppa Italia del 15 gennaio 2020 (IL TABELLONE) Fiorentina-Atalanta 2-1Milan-SPAL 0-0Juventus-Udinese (ore 20:45) Coppa Italia, Milan-SPAL: risultato, marcatori e tabellino Milan-SPAL 1-0 Marcatori: 19′ Piatek Milan (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. All. Pioli SPAL (3-5-2): Berisha E.; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic M., Tunjov; Paloschi, Floccari. ... Leggi la notizia su newsmondo

