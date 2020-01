Scontro in metropolitana, si indaga sull’errore umano. Dubbi sulla manutenzione del binario (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da quello che emerge dai primi accertamenti, lo Scontro tra treni avvenuto ieri in metropolitana, a Napoli, dipenderebbe dal mancato rispetto dello stop da parte del treno in uscita dal deposito. Un errore umano, dunque. Anche se per il momento non è possibile formulare delle ipotesi più precise. I quotidiani raccontano che a fornire un aiuto agli investigatori potrebbe essere l’esame delle tre scatole nere, se intatte. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che i macchinisti sono stati comunque sottoposti a test alcolemici e tossicologici. E che nel tratto ferroviario in cui è avvenuto l’incidente non ci sono telecamere che possano aver ripreso l’accaduto. Il sistema di frenata automatico non ha funzionato Uno dei Dubbi che al momento si fanno avanti riguarda la sicurezza. Avrebbe dovuto esserci, secondo il protocollo, un sistema di frenata automatica che blocca i treni ... Leggi la notizia su ilnapolista

