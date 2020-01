Romano Prodi: "Purtroppo non sono io ad avere creato le Sardine" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da che cosa Matteo Salvini intende liberare l’Emilia-Romagna, “da un buon governo?”. Se lo chiede polemicamente Romano Prodi in un’intervista alla Stampa.L’ex premier ha ribadito di non essere l’ispiratore delle Sardine: “Avrei voluto essere all’origine delle Sardine che hanno creato un clima molto, molto particolare. È per questo che la Lega vuole prendere l’Emilia. Perché da noi è nato l’Ulivo, è nato il Vaffa! Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per se stessa un laboratorio. E non c’è bisogno che Prodi organizzi niente”.Sulla svolta di Zingaretti di andare oltre il Pd, Prodi commenta: “Da quel che ho capito il seminario di Contigliano è fatto per una riforma del partito che verrà successivamente. Di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

