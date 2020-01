Renzi su Craxi | “Un gigante | condannato perché non poteva sapere”

Renzi riabilita Craxi : “Un gigante rispetto ai politici di oggi. Condannato perché ‘non poteva non sapere'”. Ma le sentenze lo smentiscono : “Craxi è una grandissima figura di questo Paese, un gigante rispetto ai politici di oggi, anche se non provengo da quella cultura politica. E riconosco anche che lui ha avuto più coraggio di tanti altri. Io non la penso come i populisti, perché sono abituati a dare giudizi in bianco e nero”. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Che aggiunge: “È molto importante anche la parte sulle ...

Stefania Craxi : “Se Renzi avesse capito la lezione di mio padre sarebbe sempre garantista” : Senatore Stefania Craxi, è appena arrivata a Milano. A proposito, si dovrà aspettare altri venti anni per la città intestare una strada a suo padre? “Il sindaco Giuseppe Sala dice che bisogna dibattere, riflettere… Quali saggi dovrebbero esprimere un giudizio su Bettino Craxi. Ciò che ha fatto Craxi è sotto gli occhi di tutti. Poi se la cronaca di Milano non vuol dare questo riconoscimento a Craxi, ci penserà la storia. Di certo è una ...

Stefania Craxi su Matteo Renzi : «Cita Bettino Craxi? Se voleva paragonarsi a lui ha sbagliato» : «Renzi cita mio padre? Se da cattocomunista malato di presentismo comincia a rivedere i suoi giudizi non posso che giudicarlo positivamente. Ma se voleva paragonarsi a mio padre ha sbagliato. Purtroppo i nodi politici posti da mio padre in quel discorso non sono mai stati affrontati, per questo il sistema è in crisi». Parole come pietre quelle rivolte da Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, a Matteo Renzi dai microfoni di Radio Cusano ...

Renzi e le citazioni storiche : sbaglia la ricostruzione del caso Leone (sbugiardato da un senatore). E reinterpreta il discorso di Craxi del ’92 : Un politico costretto a dimettersi dopo le inchieste di un giornale. Oggetto degli articoli: l’enorme discrepanza tra i redditi dichiarati e le spese sostenute per una residenza da nababbo. No, non c’entrano niente Matteo Renzi e la villa acquistata grazie a un prestito da 700mila euro di uno dei finanziatori di Open, che lo stesso governo del Pd aveva nominato in Cassa depositi e prestiti. O meglio: l’ex premier è intervenuto ...

Renzi - La Russa : “Assomigliava a Craxi - gli faccio grandi complimenti per il discorso pregevole” : “Il discorso di Renzi in Senato? Assomigliava un po’ a un intervento di Craxi e mi è piaciuto. Dal punto di vista tecnico ed estetico, l’ho trovato pregevole. Guardando alla qualità, al di là dei contenuti, devo fare i miei grandi complimenti a Renzi, perché il tono era giusto, le parole erano appropriate e c’era l’ equilibrio tra i concetti”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il senatore di Fratelli ...

Soldi ai partiti e fondazione Open - Renzi rispolvera Craxi (e Moro) e attacca : «Magistratura decide cosa è politica e cosa no» – Video : Matteo Renzi cita prima Aldo Moro e poi Bettino Craxi nel suo discorso in Senato nel corso del dibattito sul finanziamento della politica. Allora, come oggi, secondo il senatore di Italia Viva, il cuore della questione è il rapporto ancora controverso tra magistratura e politica. Citazione preceduta da quella di Aldo Moro che, sullo scandalo Lokeed nel 1977 che travolse la Democrazia cristiana, disse: «Non ci faremo processare nelle ...

Open - Renzi usa il Senato per attaccare i magistrati : ‘Decidono cosa è partito e cosa no’. Poi cita Moro e Craxi : ‘Noi ai processi nelle piazze’ : “La magistratura pretende di decidere cosa è un partito e cosa no”. Dopo le conferenze stampa, le interviste e le dirette Facebook, Matteo Renzi ha deciso di presentarsi in Senato per attaccare di nuovo i magistrati in riferimento all’inchiesta sui finanziamenti alla fondazione Open. “Se al pm affidiamo non già la titolarità dell’azione penale ma dell’azione politica, questa Aula fa un passo indietro per pavidità e lascia ...

Cartabianca - Alan Friedman : "Perché Matteo Renzi farà la fine di Bettino Craxi" : Alan Friedman, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, fa la sua profezia sul governo giallo-rosso e sul futuro del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Non penso che Renzi abbia fretta di andare alle urne, credo che a lui convenga aspettare, giocare il ruolo dell’ago della bilancia",

Fondazione Open : Bobo Craxi - ‘solidale con Renzi - i prossimi saranno i 5S’ (2) : (Adnkronos) – Eppure, ricorda Bobo Craxi, “su Renzi io non mi sono mai risparmiato in quanto a critiche: anche sul referendum, mi ero opposto in maniera ferma. Ma da quando ha perso potere io credo che le critiche nei suoi confronti abbiano superano i livelli di guardia, sono assolutamente solidale” a un uomo “che resta una delle poche personalità nel panorama politico. Le Fondazioni, del resto, sono le strumento ...

Fondazione Open : Bobo Craxi - ‘solidale con Renzi - i prossimi saranno i 5S’ (3) : (Adnkronos) – E “la via giudiziaria porta alla liquefazione delle istituzioni”, gettando “discredito sulla politica. L’Italia, del resto – dice ancora Craxi – è stata l’incubatrice della crisi della democrazia occidentale: i rischi si denunciavano nel ’93, oggi ne vediamo le conseguenze”. Ma sullo stop al finanziamento pubblico ai partiti è ora difficile tornare indietro. ...