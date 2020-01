Paola Caruso: stasera al Grande Fratello Vip confronto con Ivan Gonzalez (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paola Caruso questa sera varcherà le soglie della porta rossa della Casa del Grande Fratello. Sì, perchè la showgirl avrà un confronto diretto con il suo ex fidanzato Ivan Gonzalez. I due si sono conosciuti durante la partecipazione a Supervivientes e hanno cominciato una relazione nonostante i più additassero Ivan come un approfittatore. Il loro flirt è durato diverso tempo, addirittura Paola Caruso aveva presentato Gonzalez come suo fidanzato nel salotto di Pomeriggio Cinque. La storia d’amore è durata fino a quando Paola Caruso non ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. Questo perché la Caruso aveva compreso quali fossero le intenzioni di Gonzalez. Ora la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo che l’ha definita, di fronte ai suoi coinquilini, un “serpente velenoso”. Paola Caruso ha dichiarato su Instagram: Volevo ... Leggi la notizia su trendit

