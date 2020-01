PAGELLE Milan Spal: Rebic e Castillejo i migliori, tiene bene il centrocampo VOTI (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Milan Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Milan e Spal, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Rebic FLOP: Murgia VOTI Milan (4-4-2): Donnarumma A. 6,5; Conti 6, Kjaer 6 (82′ Gabbia sv), Romagnoli 6, Theo Hernandez 6,5; Castillejo 7 (63′ Suso 5,5), Krunic 6,5, Bennacer 6,5, Bonaventura 6 (74′ Paquetà 6); Piatek 6, Rebic 7. All.: Pioli 6,5 Spal (3-5-2): Berisha 6; Vicari 5,5, Tomovic 6 (65′ Salamon 5,5), Strefezza 6, Murgia 5, Tunjov 5,5, Dabo 6(85′ Zanchetta sv), Igor 6, Jankovic 5,5 (71′ Valoti); Paloschi 5, Floccari 5,5. All.: Semplici 5 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Zonasport_live : Le pagelle di Milan-Spal C.I. 3-0: 442 da certezze #Milan #Spal #MilanSpal #CoppaItalia - sportface2016 : Le pagelle di #MilanSpal: Bennacer il migliore, Kjaer buona la prima - CalcioWeb : #CoppaItalia - #Milan, tutto facile: i rossoneri si divertono contro la #Spal, le pagelle di CalcioWeb - -