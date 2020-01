Meteo: prevista neve anche a bassa quota (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La basse temperature registrate in queste prime settimane del 2020 troveranno il loro significato all’arrivo del fine settimana. Da venerdì 17 Gennaio 2020, infatti, è prevista una svolta: la neve tornerà ad imbiancare tetti, strade e campi, fin quasi in pianura. Gli ultimi aggiornamenti Meteo dicono che già dalla giornata di venerdì, una perturbazione forzerà il blocco anticiclonico che sta caratterizzando questo periodo, provocando così le prime precipitazioni su parte del Centro-Nord. Considerando le basse temperature, non è assolutamente da escludere, la possibilità di nevicate sparse sulle Alpi occidentali, fin sotto i 500 metri. Sabato 18 Gennaio 2020, il peggioramento si estenderà al resto dell’arco alpino e sull’appennino tosco-emiliano. Indicativamente, in quelle zone, la neve potrebbe farsi vedere già dagli 800 metri. Meteo: prevista neve anche a bassa ... Leggi la notizia su notizie

