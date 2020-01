KPMG, la Champions spinge i fatturati dei top club (Di mercoledì 15 gennaio 2020) The European Champions Report 2020 – fatturati in crescita per i top club europei, spinti principalmente da un aumento dei ricavi da diritti televisivi e in particolare dai proventi del nuovo ciclo – iniziato nel 2018/19 – legato alla UEFA Champions League. Sono queste le principali conclusioni tratte da “The European Champions Report 2020”, analisi … L'articolo KPMG, la Champions spinge i fatturati dei top club Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie KPMG, la Champions spinge i fatturati dei top club: The European Champions Report 2020 – Fatturat… -