James, il primo sieropositivo a diventare pilota di aerei di linea (Di mercoledì 15 gennaio 2020) James Bushe, 31 anni, è la prima persona sieropositiva ad avere ottenuto una licenza di pilota commerciale (quella che permette di volare in maniera retribuita come comandante o come copilota a bordo di aerei civili) e a pilotare un aereo di linea in Europa. Solo adesso ha deciso di svelare la sua identità: prima aveva voluto rimanere anonimo e, su Twitter, usava lo pseudonimo di «Pilot Anthony» per raccontare della sua battaglia per diventare un pilota. Ha dichiarato di aver deciso di rendere pubblica la sua storia per abbattere lo stigma che circonda le persone che vivono con l’Hiv. Nel 2017 gli era stato impedito di partecipare a un programma di addestramento per piloti easyJet perché il regolamento della Civil Aviation Authority (Caa) permetteva che i piloti qualificati che avevano contratto l’Hiv potessero continuare a volare, ma stabiliva che gli aspiranti non ... Leggi la notizia su vanityfair

