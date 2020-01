Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Chi è l’attrice Guenda Goria, figlia d’arte di Amedeo e della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta: carriera, curiosità e vita privata. Classe 1988, Guenda Goria è una nota figlia d’arte. Suo papà infatti è il giornalista Amedeo Goria, mentre la sua mamma è la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. Leggi anche –> Maria Teresa Ruta: … L'articolo Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

PantheonVerona : Sabato 11 gennaio in programma al Nuovo 'Le cognate - Cena in famiglia', che vede in scena Maria Teresa Ruta e sua… -