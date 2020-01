Giancarlo Morelli, chef stellato, è caduto mentre sciava ha riportato gravissime ferite (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incidente sulla neve per lo chef stellato Giancarlo Morelli, tante le fratture ma per fortuna il midollo non ha riportato danni Ha rischiato la vita lo chef stellato Giancarlo Morelli dopo l’incidente sulla neve di cui è stato vittima qualche giorno fa. Stando a quanto riferito dal quotidiano Leggo, l’incidente sugli sci è avvenuto in Val Badia, in provincia di Bolzano. Subito dopo la caduta, lo chef è stato ricoverato presso l’ospedale di Bolzano. Le prime due notti le ha trascorse in rianimazione, poi è stato sottoposto all’intervento nel tentativo di ricomporre le varie fratture riportate. Morelli se l’è vista davvero brutta, infatti ha subito fratture al perone, alla tibia e alle vertebre cervicali. Per fortuna nella caduta il midollo non ha riportato lesioni al midollo, così è esclusa nella maniera più assoluta una eventuale paralisi. L’intervento per ricomporre le fratture è ... Leggi la notizia su kontrokultura

TopChefIT : RT @KontroKulturaa: Giancarlo Morelli, chef stellato, è caduto mentre sciava ha riportato gravissime ferite - - KontroKulturaa : Giancarlo Morelli, chef stellato, è caduto mentre sciava ha riportato gravissime ferite - - TopChefIT : RT @infoitinterno: Incidente sugli sci: ricoverato in rianimazione lo chef bergamasco Giancarlo Morelli -