E-GIVE: da Caserta una nuova frontiera digitale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Si inizia nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio con un gruppo di sviluppatori di software ed esperti in scienze economiche e sociali che attraverso un hackathon – una maratona di cervelli di 24 ore – nella sede Casertana dell’incubatore d’impresa 012 Factory gareggeranno tra loro per vedersi assegnare il premio di 5.000 euro messo in palio dai promotori: Fondazione Mario Diana onlus, Diocesi di Caserta e Caritas. L’obiettivo: realizzare E-GIVE, una piattaforma web strutturata che, sul modello dei tradizionali e-commerce, consenta nel principio della gratuità di donare quanto per se è superfluo a beneficio di chi ne ha necessità. L’intero progetto è stato chiamato TIME to DARE. Dopo l’hackathon del 17 e 18 gennaio ci sarà il secondo momento di studio e confronto, previsto per il 22 gennaio al Belvedere di San Leucio con il forum; un vero ... Leggi la notizia su anteprima24

