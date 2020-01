Deridevano e offendevano un compagno su gruppo Whatsapp: ammoniti per cyberbullismo quattro 15enni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tre ragazzi e una ragazza, tutti coetanei della vittima e iscritti al secondo anno di una scuola superiore di Roma, avevano creato addirittura un gruppo Whatsapp per sparlare del loro collega. I quattro sono stati raggiunti da un ammonimento per cyberbullismo firmato dal questore di Roma. Leggi la notizia su fanpage

