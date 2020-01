“Cosa voleva insieme a me”. Imma Battaglia, nuove rivelazioni bollenti sulla sua ex Licia Nunez (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Imma Battaglia e Licia Nunez, è guerra. Ma che cosa è successo tra le due? Tutto è nato da quanto detto da Licia Nunez al Grande Fratello Vip. Nel video di presentazione l’attrice de Le tre rose di Eva ha detto di essere stata tradita da Imma Battaglia. Ricordiamo inoltre, per chi lo avesse dimenticato, che Imma Battaglia è l’attuale moglie dell’attrice Eva Grimaldi. La Battaglia, prima di stare con Eva Grimaldi, aveva avuto una relazione con Licia Nunez. Una relazione tra due donne di età diverse e che è finita nel peggiore dei modi. La Nunez non ha mai mandato giù quel tradimento e ancora ci rimugina su. Anche perché è convinta che la Battaglia l’abbia tradita con Eva Grimaldi. Di fronte all’ennesima provocazione, Imma Battaglia, stufa per quella situazione, ha deciso di entrare nella casa per mettere un punto alla faccenda che ormai è diventata pesante e insostenibile. Il confronto ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

