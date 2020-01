Concorso Comune Ravenna, due nuove selezioni per diplomati e laureati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bandito un nuovo Concorso Comune Ravenna per l’assunzione di 43 Istruttori Amministrativi e 18 Istruttori Direttivi di Vigilanza. Le nuove procedure sono riservate rispettivamente a diplomati e laureati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti. E’ possibile visionare i bandi sul sito istituzionale del Comune di Ravenna, alla voce “Concorsi e selezioni – in pubblicazione”, oppure nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 10 gennaio 2020. Di seguito approfondiamo le informazioni di ogni selezione. Concorsi Emilia Romagna: le ultime news Concorso Comune Ravenna: posti a bando La procedura per Istruttori Amministrativi in categoria C è finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 unità, così ripartite: 28 presso il Comune di Ravenna; 7 presso il Comune di Cervia; 3 presso il Comune di Comacchio; 5 per l’Unione dei Comuni ... Leggi la notizia su leggioggi

