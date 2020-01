Cellulari e tumori, prof. La Vecchia (Airc): “Nessun nesso causale. Sentenza Torino? Spesso in Italia i maggiori esperti non sono ascoltati” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Come dice l’Istituto Superiore di Sanità, non c’è evidenza del fatto che le onde radio, e in particolare quelle dei telefonini che sono a potenza estremamente bassa ed enormemente inferiore a quelle delle vecchie televisioni, siano associate a rischi di tumori. Io consiglierei a tutti di far riferimento all’Iss, organo autorevole in Italia per salvaguardare la nostra salute, col suo sommario di dati e di evidenze epidemiologiche anche sperimentali”. Sono le parole di Carlo La Vecchia, professore ordinario di Statistica Medica ed epidemiologica all’Università degli Studi di Milano e ricercatore Airc, intervistato da Sonia Martina per Radio Radicale. Lo studioso commenta la Sentenza della Corte d’Appello di Torino, che, a sua volta, conferma il pronunciamento del 2017 fatto dal Tribunale di Ivrea: vi sarebbe, cioè, un nesso ‘causale’, o ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

