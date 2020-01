Casa Savoia apre a donne, ma è lite ‘reale’ in famiglia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una donna erede al trono. Dopo mille anni. E' la svolta annunciata da Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto in Casa Savoia. Tocchera' a Vittoria, 16 anni, portare avanti il buon nome della famiglia reale. Questione di ordini dinastici, di valori, di charities, perche' un regno non c'e', ma non meno importanti a giudicare dalla reazione del Duca di Aosta. Il ramo cadetto sembra non avere gradito la mossa e annuncia battaglia a colpi di carte bollate. Roba da far impallidire i Windsor, alle prese con la voglia di liberta' di Harry e della moglie Megan, che di titoli e corone invece non ne vogliono sapere. L'erede designata, una vita tra Montecarlo, Ginevra e Parigi, dove studia, sogna il mondo dell'arte e della moda. Ma il padre, Emanuele Filiberto, giura che "e' molto emozionata" e sente il nuovo ruolo "con grande responsabilita'".Il nonno, Vittorio Emanuele, le ha concesso il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

romi_andrio : RT @francofontana43: #ecchissenefrega Sua maestà Vittorio Emanuele ha deciso. Anche le donne potranno essere regine. Finalmente noi tutti n… - paolorm2012 : RT @cipilidoro: Alla mia primogenita lascio Parco della Vittoria, con due case e un albergo. Al secondo, lascio Viale dei Giardini e tutti… -