Cala il prezzo per AirPods Pro, ma persistono alcuni problemi: situazione oggi 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bisogna soffermarsi sui cosiddetti AirPods Pro oggi 15 gennaio, considerando il fatto che un recente intervento di Apple per migliorare la loro esperienza di utilizzo evidentemente non ha suscitato gli effetti sperati. Se da un lato il prezzo comincia ad essere interessante, come abbiamo avuto modo di notare nel corso degli ultimi giorni con gli AirPods 2 (trovate qui il nostro approfondimento a tema), allo stesso tempo è interessante analizzare la questione sotto due punti di vista. La doppia svolta per gli AirPods Pro a metà gennaio Il primo punto sul quale voglio soffermarmi, come accennato in precedenza, è il nuovo prezzo che è stato applicato su Amazon per gli AirPods Pro. Chi desidera portarseli a casa, infatti, finalmente potrà trovare la disponibilità del prodotto all'interno dello store, con la possibilità di procedere tramite un esborso di 264 euro. Insomma, da questo ... Leggi la notizia su optimaitalia

