Bordoni: emergenza causata da programmazione assente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Di fronte a casi di emergenza sono legittimi provvedimenti di necessita’ e urgenza; ma lo stop protratto per ben tre giorni consecutivi dei Diesel, anche i nuovissimi Euro 6, magari comprati poche settimana fa, e’ l’esempio che dimostra a tutti i danni della politica del rinvio: le previsioni metereologiche consentivano di stimare, gia’ da almeno venti giorni, la possibile pericolosita’ dei livelli di PM10 cosi’ da porvi rimedio con provvedimenti assennati. Non e’ stata considerata preventivamente nessun’altra misura come targhe alterne o il blocco delle vetture piu’ vecchie ed inquinanti. L’ordinanza e’ frutto di una serie di errori e della ‘criminalizzazione’ dei Diesel Euro 5 e 6, e si rischia uno stop prolungato ancora per i prossimi 6 giorni. I mezzi pubblici non funzionano, le ... Leggi la notizia su romadailynews

