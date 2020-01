Apple Watch salva un uomo da un infarto in Brasile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un Apple Watch può salvarti la vita? Secondo Jorge Freire la risposta è sì. Il brasiliano ha raccontato sui social di aver scoperto una tachicardia grazie all’app Salute installata sul suo smartWatch. L’orologio gli ha segnalato un aumento improvviso della sua frequenza cardiaca nonostante l’uomo si trovasse a riposo sul divano: da qui il sospetto che potesse esserci sotto qualcosa di grave. Una volta arrivato in ospedale, l’uomo è stato ricoverato per accertamenti e si è poi ripreso senza problemi. «Sì, posso dire che Apple Watch mi ha salvato. Non sentivo nulla e avrei potuto avere questa tachicardia per ore. Non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere», scrive l’uomo sui social in un messaggio che è diventato ben presto virale in tutto il mondo, attirando perfino il commento di Tim Cook, ... Leggi la notizia su gqitalia

Corriere : Evita un infarto grazie ad Apple Watch, Tim Cook gli scrive: «Ci ispiri ad andare avanti» - Vittorino1806 : Oggi lo YouTuber 'Joel Telling' ha raccontato come il suo Apple Watch gli abbia letteralmente salvato la vita avvis… - VictimOfIllusio : #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #Spotify : -