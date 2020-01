Antonella Elia contro Elisa De Panicis: “Questa la da a tutte” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Volano scintille tra Antonella Elia e Antonella De Panicis: l’attrice si è rivolta all’influencer con parole decisamente poco gentili e lei non ha affatto gradito il commento. Antonella Elia ed Elisa “Lei è una por**star. (…) Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”, così si è espressa Antonella Elia parlando della collega gieffina Elisa De Panicis. L’influencer non ha affatto gradito il commento e ha ben presto replicato dicendosi scandalizzata alla vista del perizoma dell’Elia. Paola Di Benedetto ha cercato di placare gli animi e ha chiesto ad Elisa di usare toni meno sgarbati verso la collega più anziana, ma la giovane influencer ha rilanciato dicendosi estremamente offesa per essere stata definita come un’attrice a luci rosse. Inoltre ha dichiarato che certi commenti potrebbero urtare la sensibilità di suo ... Leggi la notizia su notizie

