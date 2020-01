All'Ariston manca la padrona di casa: il Cda Rai "decapita" Teresa De Santis - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Laura Rio La direttrice di Raiuno salta proprio a ridosso del «suo» Festival Laura Rio da Sanremo Una meravigliosa tavolata di brave e belle donne (Diletta Leotta, Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Laura Chillemi e Francesca Sofia Novello) affiancate ad Amadeus (giocheranno con lui sul palco dell'Ariston). Ma nessuna notizia di quella che avrebbe dovuto essere la numero uno, Teresa De Santis, in quanto direttrice di Raiuno e dunque del canale che si appresta a mandare in onda la manifestazione più importante dell'anno. Cose che succedono in Rai. Comincia così la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Festival e nessuno dice niente o si scusa per l'assenza della padrona di casa. E perché? Perché nelle stesse ore, a Roma, le si sta sfilando la poltrona proprio a pochi giorni dall'inizio del Festival. Nel corso del Cda convocato ieri infatti Salini ha avuto parere ... Leggi la notizia su ilgiornale

