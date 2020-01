Veronica Panarello, le ragioni della Corte contro di lei: “Lucidamente finalizzata al depistaggio” (Di martedì 14 gennaio 2020) È stato respinto il ricorso di Veronica Panarello verso la sentenza di Cassazione . La donna, condannata in via definitiva a 30 anni di carcere per la morte del figlio Lorys, aveva chiesto una rivalutazione della pena. I giudici del Palazzaccio hanno invece valutato come impossibile un’attenuazione della sentenza emessa lo scorso 21 novembre. Veronica non era in stato confusionale Veronica Panarello ha fatto della sua personalità istrionica una delle sue armi nel corso del processo a suo carico. Secondo i giudici della Corte di Cassazione Veronica non è mai stata confusa, né in preda a lacune mnemoniche. Nonostante nel tempo Veronica abbia dato più versioni dei fatti, risultando agli occhi degli inquirenti come fragile e instabile. In realtà, benché sia emerso dalle perizie psichiche che Veronica Panarello avrebbe una personalità istrionica, è pur vero che è stata ... Leggi la notizia su thesocialpost

