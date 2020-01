Una riproduzione di un Game Boy in resina sta per essere messo in vendita dal suo creatore (Di martedì 14 gennaio 2020) L'artista Daniel Arsham, che nel 2018 ha collaborato con Adidas per la creazione di un paio di scarpe, spesso produce e vende articoli molto costosi e molto ricercati sul suo sito personale. Molti di loro provengono dalla sua serie "Future Relics", ovvero pezzi di tecnologia e cultura pop di tutti i giorni vengono reinventati come reperti archeologici. Il prossimo ad essere trasformato in "fossile" è proprio il Game Boy.Molte delle sue Future Relics sono state vendute per prezzi non propriamente abbordabili, con una base minima di 500 dollari. Attualmente non sappiamo ancora il prezzo di questa opera, ma sappiamo che l'effetto cristallizzato del Game Boy è stato riprodotto utilizzando della resina. L'opera non solo rappresenta la console portatile di Nintendo, ma ha anche al suo interno la riproduzione di una cartuccia.Il Game Boy in resina verrà messo all'asta e quindi disponibile per ... Leggi la notizia su eurogamer

