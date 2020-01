Un posto al sole: l’attrice Imma Pirone tra il set e… la ditta di pulizie (Di martedì 14 gennaio 2020) Un posto al sole: Imma Pirone (alias Clara, cameriera che seduce Alberto Palladini) si divide tra il set e il lavoro con la ditta di pulizie della famiglia. Nel cast di Un posto al sole, c’è un’attrice, Imma Pirone, che vive orgogliosamente una “doppia vita”. Se, da un lato, nella soap di Rai 3 interpreta Clara, affascinante cameriera che fa innamorare Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dall’altro aiuta la madre nella ditta di pulizie familiare. La 32enne di Torre del Greco (finalista a Miss Italia 2010) si divide tra il set e il lavoro con la ditta di pulizie, in cui aiuta la madre: “È una piccola impresa di pulizie – dichiara l’attrice a “Il Mattino” – a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni ... Leggi la notizia su 2anews

