Svizzera, niente espulsione in Italia per migrante nigeriana: "La colpa è del dl Salvini" (Di martedì 14 gennaio 2020) Pina Francone Un tribunale svizzero ha stoppato l'espulsione verso l'Italia di una migrante, madre, richiedente asilo. Ecco la decisione dei giudici "In seguito ai decreti Sicurezza di Matteo Salvini, l'Italia non è più in grado di garantire una adeguata assistenza umanitaria e sanitaria ai migranti". Con questa motivazione un tribunale, in Svizzera, ha bloccato l'espulsione verso l'talia di una richiedente asilo. Protagonista della vicenda una donna nigeriana, madre, che aveva chiesto asilo alle autorità elvetiche e che ha bisogno di cure mediche. Il tribunale svizzero ha sentenziato che il Belpaese non sarebbe più capace di garantire una sufficiente assistenza sanitaria e umanitaria ai profughi. E così ha stoppato il procedimento di espulsione a carico dell'africana. Ecco un estratto della sentenza in questione: "Tenuto conto dei cambiamenti avvenuti in seguito all’entrata ... Leggi la notizia su ilgiornale

VgAdele : Niente da fare: il cucciolo è stato soppresso. Il veterinario cantonale ha rispettato la legge? - Ticinolibero - isalfmo : RT @Carla10679637: Bella davvero la Svizzera, così civile e progredita(!!!)... - fendente1 : RT @Carla10679637: Bella davvero la Svizzera, così civile e progredita(!!!)... -