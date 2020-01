Sorpreso alla guida in possesso di hashish: patente ritirata dopo i controlli (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontemarano (Av) – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un giovane del posto, quale assuntore di stupefacenti. Nell’ambito di uno specifico servizio, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del predetto che, fermato a bordo di un’autovettura, manifestava da subito un anomalo atteggiamento. Gli operanti decidevano quindi di approfondire il controllo ed a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il predetto è scattata la segnalazione ai sensi dell’articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

