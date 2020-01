Scossa di terremoto in provincia di Pesaro | Epicentro a Borgo Pace (Di martedì 14 gennaio 2020) Non si registrano danni. La Scossa, di magnitudo 2.8, segue quelle registrate ad inizio anno sempre in provincia di Pesaro Intorno alle ore 14:30 è stata registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 9 km a Borgo Pace (PU). E’stata lievemente avvertita nella provincia di Pesaro. Non si registrano, al momento, danni … L'articolo Scossa di terremoto in provincia di Pesaro Epicentro a Borgo Pace proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

