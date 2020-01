Samsung HQ-Q800T, la soundbar pensata per suonare assieme agli speaker dei TV compatibili (Di martedì 14 gennaio 2020) Normalmente le soundbar si utilizzano per sostituire l’impianto audio del televisore, perché magari è troppo poco potente o semplicemente di bassa qualità. Al CES 2020 però Samsung ha presentato una soluzione innovativa: HQ-Q800T, una soundbar che va a integrarsi col sistema audio del televisore anziché soppiantarlo, così da lavorarci in sinergia per offrire una riproduzione più ampia e ricca con una spesa comunque contenuta rispetto all’acquisto di un vero e proprio sistema multicanale. Alla base di tutto c’è Q Symphony, una tecnologia proprietaria che consente di coordinare la riproduzione audio tra gli speaker integrati nel televisore e la soundbar stessa, così da trasmettere armonicamente il flusso audio, organizzandolo, coordinandolo e suddividendolo a seconda delle frequenze su tutti gli speaker a disposizione. In pratica compri una soundbar e ottieni una sorta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

