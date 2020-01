Salvo Veneziano: ecco cosa diceva sulle donne prima del GF Vip (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano confessa: “Con le donne è una guerra persa” Ieri è stata una giornata particolarmente complicata per Salvo Veneziano del GF Vip. Difatti l’uomo è stato squalificato dalla produzione del reality vip condotto da Alfonso Signorini per aver pronunciato delle frasi davvero irripetibili su Elisa De Panicis e su Paola Di Benedetto. Tuttavia l’uomo, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione il giornalista gli ha domandato cosa non bisognerebbe mai fare all’interno del reality. E a quel punto Salvo Veneziano ha dato una curiosa risposta sulle donne visto quello che ha poi fatto nella Casa: “Non bisognerebbe mai litigare con una donna: è una guerra persa…” Alla fine quest’ultimo non ha litigato con nessuna ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -