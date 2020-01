Robert Downey Jr. incontra un giovane fan la cui vita è cambiata grazie a Iron Man (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La star di Iron Man, Robert Downey Jr., ha incontrato un giovane fan la cui vita è cambiata grazie ai suoi film, ecco il VIDEO! Robert Downey Jr. ha incontrato un suo giovane fan che è stato aiutato da Iron Man ad affrontare un problema legato all'autismo, riuscendo di nuovo a parlare dopo molti anni. Mentre conduceva un episodio di The Ellen Show, l'interprete di Tony Stark, ha potuto parlare con il giovane Vincent, un ragazzino di dieci anni che aveva perso la possibilità di parlare quando aveva solo un anno. I genitori Nicole e Andy, avendo già esperienza in famiglia di persone con autismo, si erano accorti di alcuni sintomi e hanno avuto la conferma di cosa stava affrontando il loro figlio grazie a ... Leggi la notizia su movieplayer

