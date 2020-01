Ratzinger, nessun libro sul sacerdozio dei preti: “Benedetto prende le distanze” (Di martedì 14 gennaio 2020) La versione di una fonte vaticana, riportata da varie testate, smentirebbe il progetto editoriale che dovrebbe coinvolgere Ratzinger ed il cardinale Robert Sarah. Non ci sarebbe alcun libro scritto a quattro mani nel quale Benedetto XVI va contro ai propositi del Sinodo in atto, e in particolare non ci sarebbero frasi inerenti al celibato. Un documento inedito, pubblicato da TgCom, mostrerebbe anche una corrispondenza tra il Cardinale Sarah e Benedetto XVI in cui i due si scambiano opinioni e materiale proprio relativamente al tema del sacerdozio, e nel quale Ratzinger dice di non potersi prendere l’impegno di un libro. Si parla di “operazione editoriale e mediatica” La fonte Vaticana, parlando a La Naciòn, esclude l’idea in partenza: “Non ha scritto un libro a quattro mani con Sarah e non ne ha mai visto né autorizzato la copertina“. Niente libro, al massimo alcuni ... Leggi la notizia su thesocialpost

