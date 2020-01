Questioni Di Principio di Ghemon anticipa il nuovo album e le date del tour 2020 (testo e audio) (Di martedì 14 gennaio 2020) Questioni Di Principio di Ghemon si apre con un pad singhiozzante e timido. Pochi accordi che poi danno spazio al beat lento e ispirato e alla voce di Giovanni Luca Picariello, il rapper di Avellino che l'anno scorso ha presentato a Sanremo il brano Rose Viola ottenendo anche il plauso di Tiziano Ferro. Ciò che rende Ghemon una parentesi interessante nel rap italiano - oggettivamente stereotipato secondo alcune nuove tendenze degli ultimi 10 anni - è la sua attitudine da cantautore, una peculiarità che gli ha permesso di farsi accettare anche da quel pubblico che non vive di flow e rime, quel mondo indie di non chiara definizione ma dalle idee oltremodo chiare. Con questo singolo Ghemon anticipa il nuovo disco atteso a marzo, seguito ideale di Mezzanotte (2017) e sesta prova in studio, che secondo come riporta l'artwork ufficiale presente su tutti i canali ufficiali dovrebbe ... Leggi la notizia su optimaitalia

MicLedda : 'Questioni di principio' - @Ghemon giù il ?? - OptiMagazine : Questioni Di Principio di @Ghemon anticipa il nuovo album e le date del tour 2020 (testo e audio)… - ale_mayer : RT @Ghemon: “Questioni Di Principio” il primo estratto dal mio nuovo album #ScrittoNelleStelle è fuori adesso. Link—-> -