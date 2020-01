"Quel testo non è di Ratzinger". Ma un documento smonta i progressisti (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesco Boezi Nella tarda serata di ieri, sono emersi dubbi sulla operazione Ratzinger-Sarah. Ma il cardinale africano pubblica le prove via Twitter Il Papa emerito Joseph Ratzinger "non ha scritto un libro a quattro mani col cardinale Sarah". Quindi, per conseguenza diretta, il passaggio testuale sulla necessità di non abolire il celibato sacerdotale - poche righe che tanto sono state dibattute in queste ore - non può essere attribuito a Joseph Ratzinger. Oppure sì, ma non nel contesto libresco, che Benedetto XVI non avrebbe avallato. Questo, in estrema sintesi, è il succo di un articolo pubblicato nella tarda serata di ieri su Il Corriere della Sera, che si è basato su alcuni virgolettati che sono stati rilasciati dallo staff del teologo tedesco. Gli stessi virgolettati che sarebbero in grado di confermare la non partecipazione dell'ex pontefice ad una "operazione ... Leggi la notizia su ilgiornale

Sanremo 2020 - Giorgia Meloni sulla presenza di Rula Jebreal : “E’ bella - va bene se presenta. Se va a fare un monologo di mezz’ora Quello non è il contesto” : La presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo continua a far discutere, il suo arrivo sul palco dell’Ariston sembrava destinato a saltare salvato poi in extremis dai vertici Rai. Un caso che non ha nulla a che fare con le ragioni televisive e si è da tempo spostato sul piano politico, alla lista dei commenti si aggiunge anche Giorgia Meloni: “Dipende cosa va a fare Rula Jebreal, va inserito nel contesto del Festival. Se Rula ...

