Palermo, truffe all’Inps: falsi invalidi sorpresi a ballare (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (askanews) – invalidi non in grado di camminare autonomamente, ma di guidare l’auto o recarsi al bar e in negozi; un invalido con indennità di accompagnamento, che faceva balli di gruppo. Sono alcuni dei casi scoperti dalla Guardia di finanza di Palermo che ha arrestato due persone ritenute le organizzatrici di un vasto sistema di truffe ai danni dell’Inps a vantaggio di numerosi soggetti che, in cambio di denaro, hanno ottenuto indennità previdenziali o assistenziali non dovute. Dall’indagine è emerso che i due si servivano di una fitta schiera di “procacciatori di pazienti” e complici. Molti di loro sono stati identificati e denunciati: ci sono dipendenti pubblici, medici generici e specialisti, componenti delle commissioni mediche Asl e responsabili di Caf. Per evitare la visita medica collegiale, in alcuni casi, veniva attestata ... Leggi la notizia su notizie

AgenziaOpinione : gdf – palermo * “OPERAZIONE IGEA” – tRUFFE ALL’INPS: « SCOPERTO SISTEMA PER RICONOSCIMENTO DI FALSE INVALIDITà, ARR… - PrimaStampa_eu : CRONACA PALERMO - False invalidità: indagati medici e funzionari pubblici, accusati di aver messo a segno numerose… -